شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة غدًا على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.

وتوقعت ، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت، نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت أن تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونوهت بأن تكون الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول مساءا الى شمالية بوجه عام بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.