شكرا لمتابعة خبر عن تعافي 63 حالة من مصابي فيروس كورونا بمنطقة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا الجديد. كشفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن حالات جديدة تعافت من فيروس كورونا الجديد. وبلغ عدد من تماثلوا للشفاء 63 حالة، وذلك بعد تلاقيهم الرعاية الصحية اللازمة. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها حالة واحدة في عرعر.

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