شكرا لمتابعة خبر عن صحة القريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن المصاب بكورونا في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بالقريات أن المقيم السوداني الذى إصيب بفيروس كشفت مديرية الشؤون الصحية بالقريات أن المقيم السوداني الذى إصيب بفيروس كورونا في عرعر سبق وأن زار محافظة منذ عدة أيام. وأضافت أنها اتخذت عدة إجراءات فور علمها بإصابة المقيم، موضحة أنها قامت بإغلاق وتعقيم الأماكن التى زارها بالمحافظة. ونوهت بحجر بعض الأشخاص الذين يشتبه باختلاطهم مع الشخص المصاب، داعية الجميع بالبقاء في منازلهم، واتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

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