شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: طلبات الحصول على الدعم قبل 28 مارس مشمولة بقرار التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أن مقدمي طلبات الحصول على الدعم قبل 28 مارس الماضي، مشمولين بقرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة.

وأوضح البرنامج، أنه تم تعليق استقبال طلبات المتقدمين الجديدة للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 .

وأضاف البرنامج: " ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين " .

وأعلن البرنامج، عن تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.