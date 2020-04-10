"البلديات" تنبه محطات الوقود بتشغيل الشاشات الإلكترونية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على ضرورة الالتزام بتشغيل الشاشات الإلكترونية في محطات الوقود. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على ضرورة الالتزام بتشغيل الشاشات الإلكترونية في محطات الوقود. وأوضحت أنه يجب عرض أسعار الوقود في المحطة وفقاً للاشتراطات، تفادياً لإيقاف ترخيص الخدمة. ودعت المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

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