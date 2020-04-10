شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح على حائل والسحب الرعدية على 3 مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من حالة الطقس على أربع مناطق تشمل "حائل، جازان، عسير، نجران ".
وحذرت من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على حائل، مؤكدة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.
كما تستمر السحب الرعدية الممطرة على عسير وجازان ونجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة مساءًا، بينما تستمر حتى منتصف الليل على نجران.
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