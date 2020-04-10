شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تُجند أسطولها النقلي لخدمة العائدين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت وزارة التعليم على تقديم يعد العون مع باقي الجهات المعنية من خلال تسخير إمكانياتها لمواجهة جائحة كورونا

وخصصت الوزارة ما يقرب من 167 حافلةً من أجل نقل المواطنين القادمين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية في كل من الرياض وجدة والدمام.

وكان من بين هذه الحافلات ما هو مخصص لنقل ذوي الإعاقة، وأخري لنقل الأمتعة، وثالثة لنقل الركاب بطاقة استعابية تتخطى 6500 راكب في الرحلة الواحدة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الرحلات عند نقل المواطنين لدور الضيافة.