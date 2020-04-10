شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من حالة مطرية خلال الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من خلال مؤشرات أولية، حالة مطرية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم . توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من خلال مؤشرات أولية، حالة مطرية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم . وذكرت الهيئة ان الحالة المطرية ستكون على مناطق جنوب ووسط وشرق المملكة و يمتد تأثيرها إلى أجزاء من شمال المملكة.

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