شكرا لمتابعة خبر عن أعداد المصابين بكورونا في مدن المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا داخل مدن المملكة.

وتصدرت مكة المكرمة قائمة المدن من حيث عدد الإصابات، والتى بلغت 90 إصابة، في حين جاءت الرياض في المرتبة الثانية بتسجيلها 69 إصابة جديدة.

وبلغ عدد الإصابات في جدة وتبوك والقطيف وبريدةوالدمام والهفوف والطائف والخرج (54، 22، 12، 9، 6، 5، 4، 3) على التوالي.

فيما تشابهت أعداد الإصابة في الظهران والقنفذة وينبع حيث بلغ عدد المصابين في كل محافظة حالتان فقط، بينما سجلت 6 مدن ومحافظات إصابات بمعدل إصابة واحدة فقط في كل من الجبيل، خليص، الدرعية، رأس تنورة، الحناكية، عرعر.