شكرا لمتابعة خبر عن عودة المفاوضات بين المملكة وكندا بشأن عقد تسلّيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت كندا عن إعادة التفاوض بينها وبين المملكة بشأن عقد تسليح تم إبرامه منذ سنوات. كشفت كندا عن إعادة التفاوض بينها وبين المملكة بشأن عقد تسليح تم إبرامه منذ سنوات. وتضمنت الصفقة بين البلدين بيع ناقلات جند مدرعة خفيفة بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار . وقامت كندا في أواخر 2018 بتجميد الصفقة، إلا أنها تراجعت عن موقفها، وأعلنت إعادة المفاوضات خوفا من غرامات وعقوبات ستطالها اذا استمر التجميد.

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