تفاصيل مبادرة تأجيل أقساط النقل والأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية

أطلق بنك التنمية الاجتماعية إجراءات جديدة لتأجيل الأقساط لدعم الأسر المنتجة والمستفيدين من خدمات النقل والتوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر للحد من للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تأجيل سداد أقساط مشاريع الأسر المنتجة سيكون لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أبريل 2020، مع تقديم حوافز تشجيعيّة بخصم 25%من قيمة كل قسط للمنتظمين في السداد.

تأجيل الأقساط لمشاريع الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن دعم مشاريع الأسر المنتجة تهدف إلى ضمان استمراريتها وتجاوزها الأزمة الحالية، وتخفيف العبء المالي على مشاريع الأسر المنتجة لمدة 6 أشهر مقبلة.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن الفئة المستهدفة هي مشاريع الأسر المنتجة الممولة عن طريق محافظ البنك التمويلية لدى وسطاء التمويل الأصغر المعتمدين قبل البنك.

ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية دعم 40 ألف مشروع أسر منتجة ممولة عن طريق محافظ البنك لدى وسطاء التمويل الأصغر المعتمدين.

تأجيل أقساط النقل والتوصيل التشاركي من بنك التنمية الاجتماعية

في السياق ذاته، قرر بنك التنمية الاجتماعية تأجيل سداد أقساط النقل والتوصيل التشاركي، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أبريل 2020م للتمويلات المصروفة والقائمة.

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وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنه يستهدف ضمان استمرارية عملاء النقل والتوصيل التشاركي في أعمالهم وتجاوز الأزمة الحالية وتخفيف العبء المالي على عملاء التوصيل التشاركي لمدة 6 أشهر.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن الفئة المستهدفة من تأجيل أقساط النقل والتوصيل التشاركي هم عملاء البنك، موضحًا أنه يستهدف دعم 3000 مستفيد، مشيرًا إلى أنه تتم معالجة الإجراء آليًّا للمستفيدين عن طريق البنك.

وكان بنك التنمية الاجتماعية أعلن في 22 مارس المنصرم، مبادرة لدعم المواطنين والأسر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 12 مليار ريال، تشمل 5 مسارات نوعية لم يكن من بينها عملاء النقل والتوصيل التشاركي.

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