أخبار السعودية اليوم.. 6 بنود مهمة في اتفاق «أوبك+».. والصحة تفحص 115 ألف شخص من كورونا

ترصد صحيفة عاجل في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 10 إبريل 2020 أبرز الأخبار في المملكة منها إعلان 6 بنود مهمة في اتفاق «أوبك+» ووكالات عالمية تؤكد قوة التصنيف الائتماني للمملكة، ووزارة الصحة 115 ألف شخص من كورونا.

إعلان 6 بنود مهمة في اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميًّا

اتفق الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة أوبك+، الذي عُقِد أمس الخميس، عبر تقنية ويبينار على 6 بنود، منها إعادة تأكيد إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016 .



رغم كورونا.. وكالات عالمية تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالات التصنيف العالمية قوة ومرونة الاقتصاد السعودي؛ رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًا بتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.

حساب المواطن: 3 وثائق تثبت استقلالية المسكن

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الوثائق التي يطلبها منفصلة عن وثائق الضمان الاجتماعي، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أن برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي، وإذا كان المستفيد فردًا مستقلًا يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب.

الشيخ المطلق لمصابي كورونا: أفصحوا لأن البلاء في الوباء

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجب على المصاب بفيروس كورونا الإفصاح عن مرضه، إذا وقع عنده أو في بيته أو في أسرته، حماية لنفسه ولمن حوله ولمجتمعه.

صاعقة برق تشعل النار في نخيل وأشجار بساجر بمحافظة الدوادمي

تسببت صاعقة برق في احتراق مجموعة من النخيل والأشجار في ساجر بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

معالج نفسي يحذر من تخويف الأطفال بكورونا.. ويوجه نصائح

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أوضح المعالج النفسي الإكلينيكي وليد الزهراني، كيفية تعامل الأسر مع الأبناء خلال فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا، محذرًا من تخويف أو ترهيب الأطفال من الفيروس بشكل مبالغ فيه.

بالبلمرة الجزيئية.. وزارة الصحة تفحص 115 ألف شخص من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أنها أجرت 115585 فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا المستجد في المملكة، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون نسمة من السكان.

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق.

الجوازات: سريان التأمين الطبي شرط لتجديد هوية مقيم

أكدت المديرية العامة للجوازات، ضرورة سريان التأمين الطبي كشرط لتجديد هوية مقيم. وذكرت الجوازات، عبر حسابها بتويتر، أنه يشترط سريان صلاحية التأمين الطبي؛ للتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم.

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