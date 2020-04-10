حساب المواطن: أصحاب الطلبات المقدمة قبل 28 مارس مدرجون بقرار تعليق التسجيل

أعلن برنامج حساب المواطن، أن مقدمي طلبات الحصول على الدعم قبل يوم 28 مارس الماضي، مشمولون بقرار تعليق استقبال طلبات الدعم الجديدة، الذي أعلنه البرنامج.

جاء ذلك ردًا، من «حساب المواطن»، على تساؤل أحد المستفيدين عبر «تويتر»، قال فيه «هل يتيح البرنامج تسجيل طلبات جديدة للحصول على الدعم الآن؟».

وقال «حساب المواطن»، إنه تم تعليق استقبال طلبات المتقدمين الجديدة للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وبدأ برنامج حساب المواطن تطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

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وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغت أكثر من 68.8 مليار ريال، بينما يستفيد من البرنامج حاليًّا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين، والبالغ عددهم حوالي 15 مليون شخص.

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