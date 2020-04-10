بالصور.. التعليم تدفع بـ 167 حافلة لنقل العائدين من الخارج لدور الضيافة الصحية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن تسخير أسطول النقل التعليمي لديها؛ للمشاركة في نقل المواطنين العائدين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية المهيأة لهم؛ ضمن إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبر «تويتر» أوضحت خلاله، أنها دفعت بـ 167 حافلة لنقل المواطنين العائدين من الخارج إلى دور الضيافة الصحية في الرياض وجدة والدمام، وذلك ضمن جهود وزارة التعليم في التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف البيان، أن الطاقة الاستيعابية للحافلات تتجاوز 6500 راكب في الرحلة الواحدة، منها 119 حافلةً للركاب، و30 حافلةً لذوي الإعاقة، و18 حافلةً للأمتعة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ لضمان رحلات آمنة وصحية للمواطنين، بالمحافظة على تباعد كاف بين الركاب، وخضوع جميع السائقين لتدريبات بشأن الإجراءات الاحترازية.

Advertisements

وأعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، وصول أولى الرحلات للمواطنين الراغبين بالعودة للمملكة من مطار جاكرتا بجمهورية إندونيسيا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وعلى متنها ٢٥٠ مواطنًا، مشيرًا إلى مرور رحلة العودة بـ 12 مرحلة ضمن الإجراءات الوقائية.

اقرأ أيضًا

«الطيران المدني»: وصول 250 مواطنًا من الراغبين بالعودة للمملكة

وزارة الصحة: تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمال الوفيات 47