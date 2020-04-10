بالصور.. مبادرة جديدة تستهدف تخفيف الزحام بالأسواق التجارية في الارطاوية ‬

أطلقت بلدية الأرطاوية بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض، مبادرة للحد من الزحام بالمحال التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات الحكومية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

‫وتتضمن المبادرة، التنسيق مع المحال التجارية؛ لتجهيز طلبات العملاء؛ لضمان حصولهم عليها بمجرد الوصول للمؤسسات التجارية، دون حاجة للدخول والتبضع، وتسليم احتياجات العميل، وهو في مركبته.

كما تشمل المبادرة، وضع أرقام المحال التجارية المتعاونة على موقع البلدية الرسمي في بادرة لاقت استحسان المواطنين وترحيبهم بالفكرة التي تخدم المجتمع وتسهم في حمايته.

وأجرت «بلدية الأرطاوية» تدابير وقائية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تضمنت متابعة إغلاق المحلات التجارية التي صدر توجيه رسمي بإغلاقها، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة.

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فيما وجه مدير البلدية المهندس عبدالله بن مبارك آل ذيبان بمتابعة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية في تعقيم ورش الحاويات بالمبيدات ورش الأحياء السكنية وتعقيمها وعدد من مقرات الجهات الحكومية بالمدينة.

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