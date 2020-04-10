صحة الجوف تنفي تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بالمنطقة

نفت صحة منطقة الجوف الجمعة الأنباء المتداولة عن وجود إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمنطقة. وذكرت الصحة أن ما تم في هذا الصدد هو حجر لعدد من الأشخاص احترازيًّا لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية دعت صحة المنطقة الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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