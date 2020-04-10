بالصور.. هبوب غبار نشط على شمال شرق الرياض

وثق مغردون صور تظهر هبوب غبار نشط على منطقة الرياض، في الشمال الشرقي، مشيرين إلى أنه يتجه الآن إلى العاصمة.

وأعاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، نشر صورة عبر «تويتر»، تظهر تأثير الغبار، مؤكدًا تكون سحب رعدية ممطرة، عصر اليوم الجمعة، الساعة الخامسة شمال غرب العاصمة الرياض وشمال الشرقية، مشددًا على التنبيه من الغبار.

وفي وقت سابق توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك الحالة الجوية، تشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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