الشروط وطريقة الاستعلام.. كل ما تريد معرفته عن إعفاء بنك التسليف

تصدر بنك التنمية الاجتماعية محركات البحث؛ بسبب عمليات بحث أجراها الكثير من المستفيدين عن شروط وطريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف.

كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

أولا: الدخول على موقع بنك التسليف والادخار السعودي الرسمي من خلال رقم السجل المدني.

ثانيا: تقديم طلب الإعفاء من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفائه من دفع الأقساط المتبقية من القرض.

ثالثا: تقديم صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم لطلب الإعفاء.

ثالثا: تقديم مرفق يوضح الحالة المعيشية والمالية.

رابعا: إرفاق كارت العائلة.

خامسا: تقديم طلب إعفاء وصورة من التقارير الطبية.

سادسا: التوقيع على طلب الإعفاء المقدم للبنك من خلال رقم الهوية الوطنية.

سابعا: تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة وهي (نموذج إعفاء بنك التسليف) بعد تعبئة النموذج.

بعد ذلك يمكن الاستعلام عن طلب الإعفاء من خلال موقع وزارة المالية.

وسوف يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب بنجاح استقبال طلب الإعفاء المقدم.

وسوف يتم الاتصال به للرد علي حالة الطلب المقدم.

للدخول على رابط بنك التسليف، اضغط هنا.

معلومات عن إعفاء بنك التسليف

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طرق السداد مختلفة وفقا لنوع القرض.

يمكنكم السداد إلكترونيًا من خلال الموقع أو الهاتف المصرفي، ورقم المفوتر للبنك هو (058).

رقم الاتصال الموحد لبنك التسليف والادخار السعودي هو (920008002).

ومن شروط الحصول علي قرض بنك التسليف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون له عمل منتظم لضمان سداد الأقساط.

يشترط ألا يقل دخله عن 10 آلاف ريال سعودي.

تأجيل الأقساط لمشاريع الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تأجيل سداد أقساط مشاريع الأسر المنتجة سيكون لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من «أبريل 2020»، مع تقديم حوافز تشجيعية بخصم 25% من قيمة كل قسط للمنتظمين في السداد.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن دعم مشاريع الأسر المنتجة تهدف إلى ضمان استمراريتها وتجاوزها الأزمة الحالية، وتخفيف العبء المالي على مشاريع الأسر المنتجة لمدة 6 أشهر قادمة.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فأن الفئة المستهدفة هي مشاريع الأسر المنتجة الممولة عن طريق محافظ البنك التمويلية لدى وسطاء التمويل الأصغر المعتمدين قبل البنك.

ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية دعم 40 ألف مشروع أسر منتجة ممولة عن طريق محافظ البنك لدى وسطاء التمويل الأصغر المعتمدين.

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