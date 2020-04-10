تعرف على أهداف وطريقة التسجيل في منصة التطوع الصحي

أطلقت وزارة الصحة، منصة التطوع الصحي، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وأيضًا تفعيلًا لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع.

أهداف منصة التطوع الصحي

منصة التطوع الصحي تعتبر نافذة وطنية معتمدة؛ لتمكين المتطوعين من مختلف الفئات، وعرض الفرص التطوعية في القطاع الصحي في عموم مناطق المملكة.

وتمكِّن منصة التطوع الصحي الراغبين في التطوع من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف المجالات، بعد الحصول على دورة التطوع المجتمعي من هيئة التخصصات الصحية؛ ليكونوا مستعدين لأعمال التطوع الصحي.

79 ألف متطوع في منصة التطوع الصحي

استقبلت المنصة المتطوعين في الفترة الماضية من تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة؛ للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج.

فقد تقدم أكثر من 79 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن.

ما هي المجالات المتقدمة لمنصة التطوع الصحي؟

تستقبل منصة التطوع الصحي المتطوعين من الكوادر الصحية المرخصة مهنيًا والطلبة المتخصصين في المجال الصحي والكادر الصحي المتقاعد، كما تستهدف المنصة المتطوعين في تقديم الخدمات الداعمة من التخصصات الأخرى في مجالات مختلفة.

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طريقة التسجيل في منصة التطوع الصحي

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

تعبئة البيانات الأساسية عبر المنصة.

سيتم تحويلك إلى بوابة التعلم عن بُعد لاستكمال دورة التطوع المجتمعي.

بعد إكمال الدورة واجتياز الاختبار سيتم إشعارك برسالة بريد إلكتروني تفيد بقبولك بشكل نهائي.

للدخول لمنصة التطوع الصحي اضغط هنا.

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