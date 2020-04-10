وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر نقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، ولا زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء مصاب برازيلي وابنته ومريضة بلجيكية وزوجها على متن سفينة إيطالية في مياه البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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