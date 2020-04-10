

قامت أمانة منطقة نجران ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والمنع من انتشار فيروس كورونا ، بضبط سيارة مخالفة لشروط النقل والتخزين، تنقل كمية كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث قامت بإتلاف تلك الكمية. وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمتابعة الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شحنة أسماك غير صالحة للاستهلاك بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.