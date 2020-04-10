أنهى مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف التحكيم المكتبي لملفات 124 مرشحة ومرشحة لجائزة تعليم الطائف للأداء المتميز لعام 1441/1440هـ، وذلك عن بُعد عبر القاعات الافتراضية من خلال 42 محكما ومحكمة من مختلف الإدارات، فيما سيتم ترشيحهم للمرحلة الثانية من المنافسة المتمثلة في التحكيم الميداني التي ستحدد فيما بعد. وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الملفات الخاضعة للتحكيم بلغت نحو 879 ملفا للمرشحين، حيث طُبقت عليها معايير الجائزة، مشيراً إلى أن الجائزة أُطلقت برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي وذلك لدعم وتشجيع أفضل الممارسات في الميدان التعليمي والتربوي والسعي نحو تطوير الأداء والجودة في العمل، لافتاً إلى استمرار العمل في المركز عن بُعد منذ قرار تعليق الدراسة والعمل وذلك عبر القاعات الافتراضية، حيث عُقدت العديد من الاجتماعات عبر القاعة الافتراضية لمراجعة ملفات المرشحين والمرشحات فنياً واعتماد التحكيم الأولي وإعداد التقارير الإلكترونية، كما عمل المركز على إعداد حقائب تدريبية للمستفيد الخارجي ومنها حقيبة التميز المؤسسي والمدرسي في ضوء جائزة التعليم للتميز، وحقيبة التخطيط المبكر للتميز، والتخطيط لدروات تدريبية عن بُعد من خلال قاعة المركز الافتراضية، إضافة إلى الالتحاق بـ19 برنامجا تدريبيا عن بُعد خلال شهر واحد وذلك إيماناً منه بأهمية التنمية المهنية لمنسوبي ومنسوبات المركز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحكيم عن بعد لـ879 مرشحا لجائزة الأداء المتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.