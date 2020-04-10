أمير الجوف يعزي مواطنا في وفاة 9 من أفراد أسرته



أعرب أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف عن تعازيه لأسرة المواطن سحيمان الشراري، من مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل، في وفاة 9 من أفراد أسرته، إثر حادث سير وقع على أحد الطرق الزراعية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالمواطن سحيمان الشراري، ودعا الأمير فيصل بن نواف لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان. كما أعرب أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن الشراري لتقيده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال التعازي هاتفيا.

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