رفع أداء الطرق بالجوف

تعمل أمانة منطقة الجوف على تنفيذ كل المشاريع الخدمية المتنوعة مستفيدةً من أوقات منع التجول، والتي تضمنت معالجة التقاطعات في الشوارع الرئيسية، وتكثيف العمل في المواقع كطريق الملك فهد والمدخل الشمالي وطريق الملك سعود، والمعالجات المرورية، بما يضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وذلك بإنشاء الدوارات في التقاطعات بدلاً من الإشارات الضوئية، ومعالجة وضع فتحات الدوران في طريق الملك فهد، وإنشاء تقاطعات جديدة في امتداد طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز ليكون رديفا للمدخل الغربي لمدينة سكاكا، وإعادة تنفيذ منحى طريق خوعاء الذي كان يشكل خطورة على المارة من مستخدمي الطريق بطول 1كلم، حيث تم عمل تصميم يواكب المواصفات المعتمدة والميول الجانبية مع ما يتناسب مع انسيابية الحركة مع تنفيذ المنحنيات الانتقالية حسب التصميم.

وأكد لـ«دوت الخليج» أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على استمرار أعمال التطوير بالطرق والشوارع الرئيسة لتغطي مدن منطقة الجوف.

وعن مضاعفة أعداد الفرق الميدانية لتنفيذ برامج السفلتة والصيانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، أوضح الشرعان، أنه تم تخصيص فرق ميدانية خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة للشوارع وذلك لرفع مستوى أداء الطرق في منطقة الجوف.