اخبار السعوديه

رفع أداء الطرق بالجوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تعمل أمانة منطقة الجوف على تنفيذ كل المشاريع الخدمية المتنوعة مستفيدةً من أوقات منع التجول، والتي تضمنت معالجة التقاطعات في الشوارع الرئيسية، وتكثيف العمل في المواقع كطريق الملك فهد والمدخل الشمالي وطريق الملك سعود، والمعالجات المرورية، بما يضمن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وذلك بإنشاء الدوارات في التقاطعات بدلاً من الإشارات الضوئية، ومعالجة وضع فتحات الدوران في طريق الملك فهد، وإنشاء تقاطعات جديدة في امتداد طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز ليكون رديفا للمدخل الغربي لمدينة سكاكا، وإعادة تنفيذ منحى طريق خوعاء الذي كان يشكل خطورة على المارة من مستخدمي الطريق بطول 1كلم، حيث تم عمل تصميم يواكب المواصفات المعتمدة والميول الجانبية مع ما يتناسب مع انسيابية الحركة مع تنفيذ المنحنيات الانتقالية حسب التصميم.

وأكد لـ«دوت الخليج» أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على استمرار أعمال التطوير بالطرق والشوارع الرئيسة لتغطي مدن منطقة الجوف.

وعن مضاعفة أعداد الفرق الميدانية لتنفيذ برامج السفلتة والصيانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، أوضح الشرعان، أنه تم تخصيص فرق ميدانية خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة للشوارع وذلك لرفع مستوى أداء الطرق في منطقة الجوف.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع أداء الطرق بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا