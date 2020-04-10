رفع أداء الطرق بالجوف

وأكد لـ«دوت الخليج» أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على استمرار أعمال التطوير بالطرق والشوارع الرئيسة لتغطي مدن منطقة الجوف.
وعن مضاعفة أعداد الفرق الميدانية لتنفيذ برامج السفلتة والصيانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري، أوضح الشرعان، أنه تم تخصيص فرق ميدانية خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة للشوارع وذلك لرفع مستوى أداء الطرق في منطقة الجوف.
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