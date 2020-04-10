

قدم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، تبرعاً بمبلغ 400 ألف ريال، لمبادرة «عينين برأس» التي أطلقها مؤخراً، وتستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية، وذلك من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود الدولة في توفير جميع متطلبات مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. يذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة «عينين برأس» هي تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة «كفو»، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 ألف ريال من أمير الشمالية لمبادرة عينين برأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.