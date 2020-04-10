تدشين طريق الهفوف - العقير بتكلفة 65 مليون ريال

أنهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أعمال الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بتكلفة قيمتها 65 مليون ريال، وسوف يتم تدشين الطريق السبت 18-8-1441. ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق الهامة بالمنطقة، كما أن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة المواطنين، ورفع الكفاءة الاستيعابية، ويعزز مكانة محافظة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي، والربط بين معالمها المختلفة. - asf - قيمة المشروع 65 مليون ريال - طول المشروع 44 كيلومترا - حارتا مرور وأكتاف داخلية وخارجية - أعمال السلامة المرورية - الدهانات الأرضية - اللوحات المرورية والإرشادية. أهمية ازدواج طريق الهفوف - العقير 1- رفع مستوى السلامة بطرق المنطقة 2- الربط بين العاصمة الإدارية لمحافظة الأحساء مدينة الهفوف وشاطئ العقير Advertisements 3- تسهيل حركة المواطنين 4- المكانة التاريخية لشاطئ العقير 5- تعزيز مكانة محافظة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي



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