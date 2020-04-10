اخبار السعوديه

مصادرة دواجن مريضة داخل استراحة براشدية مكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية شرق مكة، استخدمت لتربية وذبح الدواجن بشكل عشوائي، في بيئة تفتقر لأدنى الاشترطات الصحية ودون توفر التراخيص النظامية، وتمكنت الفرق الرقابية في البلدية من مصادرة الدواجن بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف الأدوات المستخدمة للذبح، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع الاستراحة المخالف للإشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات، مبيناً أن تم استدعاء صاحب الاستراحة واتخاذ الإجراءات النظامية. وأكد رئيس البلدية أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الحملات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس ، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة دواجن مريضة داخل استراحة براشدية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا