مصادرة دواجن مريضة داخل استراحة براشدية مكة

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع الاستراحة المخالف للإشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات، مبيناً أن تم استدعاء صاحب الاستراحة واتخاذ الإجراءات النظامية. وأكد رئيس البلدية أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الحملات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس كورونا، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.
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