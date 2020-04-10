مصادرة دواجن مريضة داخل استراحة براشدية مكة

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية شرق مكة، استخدمت لتربية وذبح الدواجن بشكل عشوائي، في بيئة تفتقر لأدنى الاشترطات الصحية ودون توفر التراخيص النظامية، وتمكنت الفرق الرقابية في البلدية من مصادرة الدواجن بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف الأدوات المستخدمة للذبح، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع الاستراحة المخالف للإشتراطات، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات، مبيناً أن تم استدعاء صاحب الاستراحة واتخاذ الإجراءات النظامية. وأكد رئيس البلدية أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الحملات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس كورونا، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.