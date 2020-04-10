منبرا الحرمين: احذروا الشائعات وتقيدوا بالتعليمات

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إلى أن يأخذ المرء احتياطاته الممكنة، ويعملَ بأسباب الوقاية اللازمة والتدابير الصحية المتعينة في مثل هذه الأحوال الطارئة حفظًا لنفسه ولغيره من الإصابة بالوباء وتحرزًا من انتشار هذا الداء. وحذر في خطبة الجمعة من إذاعة الشائعات وإعلان الأراجيف بين أفراد المجتمع، وأن يحرصوا على نشر الخير وبث روح التفاؤل. من جانبه، حث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، الناس على التعاون والتقيد بالتعليمات والإرشادات، وأخذ الحيطة حتى تجاوز هذه النازلة العصيبة.



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