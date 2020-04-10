

دكار 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأكد مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس وإلى ضيوف في تصريح صحفي اليوم، أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، إلا أن ذلك لم يحل دون ارتفاع عدد المصابين .

// انتهى //

19:38ت م

0101



دكار 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة شفاء ليرتفع عدد المصابين إلى 165 شخصاً.وأكد مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس وإلى ضيوف في تصريح صحفي اليوم، أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، إلا أن ذلك لم يحل دون ارتفاع عدد المصابين .// انتهى //19:38ت م0101

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال تعلن تسجيل 15 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.