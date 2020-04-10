السعودية اليوم / وزارة الصحة اليمنية تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



عدن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم : إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف المسؤول اليمني أن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.

// انتهى //

18:27ت م

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عدن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت.وقال وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم : إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.وأضاف المسؤول اليمني أن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في وقت لاحق اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.// انتهى //18:27ت م0078

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