السعودية | حرس الحدود يخلي برازيلياً مصاباً وابنته ومريضة بلجيكية وزوجها على متن سفينة إيطالية في مياه البحر الأحمر

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخلي برازيلياً مصاباً وابنته ومريضة بلجيكية وزوجها على متن سفينة إيطالية في مياه البحر الأحمر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة فجر يوم الأربعاء 15 / 8 / 1441هـ، من إخلاء راكب برازيلي (86 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، على متن إحدى السفن الإيطالية والمسماة (COSTA DELIZIOSA)، حاملة علم جمهورية إيطاليا في مياه البحر الأحمر، بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) اتصالاً من نظيره المركز الإيطالي بذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم بالتنسيق مع الهلال الأحمر نقل المريضين، مع فريق طبي من حرس الحدود إلى أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما، مع الأخذ بالاعتبار جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية خلوهما من ذلك، ولا زالا تحت المتابعة، كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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