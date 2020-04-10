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أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، بمدينة "الشحر" بمحافظة حضرموت.
وقال وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، الدكتور علي الوليدي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم: إن "الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت، مستقرّة وتتلقّى الرعاية الصحية اللازمة".
وأضاف المسؤول اليمني: أن "الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن مؤتمرًا صحفيًّا سيعقد في وقت لاحق اليوم، لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:54 PM
أكدت أنها بحالة مستقرّة وتتلقّى الرعاية الطبية
أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، بمدينة "الشحر" بمحافظة حضرموت.
وقال وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، الدكتور علي الوليدي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم: إن "الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت، مستقرّة وتتلقّى الرعاية الصحية اللازمة".
وأضاف المسؤول اليمني: أن "الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة".
وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن مؤتمرًا صحفيًّا سيعقد في وقت لاحق اليوم، لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.
، "الصحة اليمنية" تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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