، "الصحة اليمنية" تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها بحالة مستقرّة وتتلقّى الرعاية الطبية

أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، بمدينة "الشحر" بمحافظة حضرموت.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان اليمني المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، الدكتور علي الوليدي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم: إن "الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت، مستقرّة وتتلقّى الرعاية الصحية اللازمة".

وأضاف المسؤول اليمني: أن "الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وذكر وكيل وزارة الصحة اليمنية أن مؤتمرًا صحفيًّا سيعقد في وقت لاحق اليوم، لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة.