، "صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً

أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.



وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".وزارة الصحة صحة الجوف فيروس كورونا الجديد