- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.
وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".وزارة الصحة صحة الجوف فيروس كورونا الجديد
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:54 PM
أكدت أنه تم حجر عدد من المخالطين احترازياً
أكدت صحة الجوف، أنه لا صحة لوجود إصابات بفايروس كورونا الجديد مؤكدة حالياً بالمنطقة ولله الحمد.
وقالت: إنه "تم حجر عدد من الأشخاص احترازياً لمخالطتهم حالة مؤكدة بمنطقة الحدود الشمالية، ونرجو أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".
، "صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة الجوف": لا صحة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.