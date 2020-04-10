محمد بن مسعود - الدمام - تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم. وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه. 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:44 PM Advertisements "الحازمي" يتخرّج في "الملك فهد البحرية" برتبة ملازم "الحازمي" يتخرّج في "الملك فهد البحرية" برتبة ملازم تخرّج عبدالعزيز بن موسى الحازمي، في كلية الملك فهد البحرية برتبة ملازم. وانضمّ "الحازمي" إلى نخبةٍ من أبطال الدفاع عن دينه ومليكه ووطنه، سائلًا المولى أن يعينه على أداء واجبه. الكلمات المفتاحية ، "الحازمي" يتخرّج في "الملك فهد البحرية" برتبة ملازم ،

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