- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.
وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.سلطنة عمان اليمن وقف إطلاق النار
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:35 PM
دعت للعمل عليها وتغليب لغة الحوار للتوصل لاتفاق دائم
رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.
وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.
، سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.