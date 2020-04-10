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أظهر مقطع فيديو منسوبي وزارة الحرس الوطني بقيادة لواء التدخل السريع الخاص الثاني وقيادة لواء الملك سعود بالقطاع الغربي من خلال القيام بأعمالهما الميدانية على مدار 24 ساعة في تنفيذ قرار منع التجول بجدة للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد.
وتتمركز الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ وفي الوقت ذاته تستمر جميع النشاطات (المصرح لها) بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فايروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.
وبثت قناة "الإخبارية"، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو لإبراز وتوثيق جهود وحدات الحرس الوطني في تنفيذ قرار منع التجول.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 06:26 PM
بمداخل ومخارج الأحياء على مدار 24 ساعة.. تمركز بنقاط التفتيش تطويقاً لـ"كورونا"تدابير ومهام.. "التدخل السريع" و"الملك سعود" بالحرس الوطني يواصلان "منع التجول" بجدة
أظهر مقطع فيديو منسوبي وزارة الحرس الوطني بقيادة لواء التدخل السريع الخاص الثاني وقيادة لواء الملك سعود بالقطاع الغربي من خلال القيام بأعمالهما الميدانية على مدار 24 ساعة في تنفيذ قرار منع التجول بجدة للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد.
وتتمركز الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ وفي الوقت ذاته تستمر جميع النشاطات (المصرح لها) بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فايروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.
وبثت قناة "الإخبارية"، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو لإبراز وتوثيق جهود وحدات الحرس الوطني في تنفيذ قرار منع التجول.
، تدابير ومهام.. "التدخل السريع" و"الملك سعود" بالحرس الوطني يواصلان "منع التجول" بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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