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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.
أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا في المستشفيات إلى 8114 بتسجيل 866 حالة جديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-10
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.
أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:49 PM
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:32 PM
أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.
أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف المسؤولون أن أعمار الضحايا تتراوح بين 27 و100 عام، ولفتوا إلى أن 56 منهم لم يعانوا أي مشاكل صحية معروفة.
، بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا في المستشفيات إلى 8114 بتسجيل 866 حالة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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