شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن منع التجوال والتنقل الكلي في هذه المناطق والان مع التفاصيل

الجمعة 10 أبريل 2020 صورة أرشيفية أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة. Advertisements وتابعت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. وتتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم. وسيتم السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن منع التجوال والتنقل الكلي في هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.