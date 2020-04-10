محمد بن مسعود - الدمام - 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:49 PM

تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي

والد رئيس الوزراء البريطاني: "جونسون" "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"

كشف ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"جونسون.

وقال "ستانلي" إن ابنه "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد"، وإن عليه أن يأخذ وقتًا للراحة حتى يتعافى من فيروس كورونا.

في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة قال "ستانلي": "يجب عليه أن يأخذ قسطًا من الراحة، لقد تم تحويله من غرفة العناية المركزة إلى وحدة التعافي، ولكن لا أعتقد أنه يمكننا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".

وكان المتحدث باسم جونسون، قال أمس الخميس، إن رئيس الوزراء غادر وحدة العناية المركزة بمستشفى "سانت توماس"، طبقاً لصحيفة "لوفيغارو".

رئيس الوزراء البريطاني كان قد دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله إلى العناية المركزة الاثنين على إثر تدهور حالته الصحية.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتًا.

الكلمات المفتاحية