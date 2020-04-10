- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.
ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.
يأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.فيروس كورونا الجديد
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:40 PM
ارتفاع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالةلليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا
شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.
ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.
يأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.
وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.
، لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.