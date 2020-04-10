محمد بن مسعود - الدمام - السلطات تجدد الدعوة لضرورة التقيد بالضوابط أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، اجتياز حاجز الثلاثة آلاف حالة وفاة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان لها في بروكسل: تم حتى الآن تسجيل 3019 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، وأن 325 شخصًا فارقوا الحياة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال 1278 شخصًا يتلقون العلاج في العناية المركزة. وكررت السلطات اليوم دعوتها للمواطنين بالتقيد بمجمل جوانب الإغلاق والمعايير والضوابط التي حددتها خلية إدارة أزمة كورونا المستجد.بلجيكا فيروس كورونا الجديد 10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:30 PM Advertisements السلطات تجدد الدعوة لضرورة التقيد بالضوابط بلجيكا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 3019 حالة بلجيكا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 3019 حالة أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، اجتياز حاجز الثلاثة آلاف حالة وفاة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان لها في بروكسل: تم حتى الآن تسجيل 3019 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد، وأن 325 شخصًا فارقوا الحياة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال 1278 شخصًا يتلقون العلاج في العناية المركزة. وكررت السلطات اليوم دعوتها للمواطنين بالتقيد بمجمل جوانب الإغلاق والمعايير والضوابط التي حددتها خلية إدارة أزمة كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، بلجيكا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 3019 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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