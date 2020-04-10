شكرا لمتابعة خبر عن مدى أهمية سريان التأمين الطبي لتجديد هوية المقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة ضرورة سريان التأمين الطبي لتجديد هوية المقيم . كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة ضرورة سريان التأمين الطبي لتجديد هوية المقيم . جاء ذلك رداًعلى سؤال مقيم حول مدى اشتراط سريان التأمين الطبي لتجديد هويته ، إذ انتهى تأمينه الطبي . وأبانت "الجوازات " أنه يمكن تجديد التأمين الطبي إلكترونياً من خلال التطبيقات الذكية لإنجاز المعاملات التي تستخدمها أغلب شركات التأمين خاصةً في ظل الظروف الحالية .

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