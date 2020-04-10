شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي عام المملكة يوجه رسائل هامة حول الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ –حفظه الله – كلمة هامة عن الوباء الذي اجتاح أغلب دول العالم .
ووثق مقطع فيديو حديث فضيلة المفتي ، والذي أكد أن هذه الجائحة العظيمة تذكير للمسلمين ونذير لهم ليعلموا بحق قدرة الله تعالى كما ورد في الآية " أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علماً " .
وأضاف أن هذا الوباء الذي تسبب فيه فيروس لا يرى ما هو إلا رسالة من الله عز وجل لتؤكد قدرته العظيمة وضآلتنا أمام قدرته سبحانه .
كما أكد أنه يجب على المسلم أن يصبر على قدر الله ويثق فيه ويتوجه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه ، لأن الرحمة من الله والعفو من الله ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى .
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