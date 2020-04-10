شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 11 ألف غرفة فندقية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خصصت وزارة السياحة 11 الف غرفة فندقية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، حيث يبقون تحت الحجر الصحي مدة 14 يوم للتأكد من خلوهم من الوباء.

واستقبلت وزارة الخارجية حتى يوم أمس 70 ألف طلب للمواطنين للعودة حتى يوم أمس وفق العربية.

وكانت المملكة قد مددت طلبات العائدين من الخارج إلى 14 من ابريل الجاري.