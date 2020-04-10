شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 8600 مخالفة بعدة منشآت تجارية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفذت وزارة التجارة جولات رقابية على عدة منشآت تجارية شملت أسواق الجملة، ومحلات بيع اللحوم، ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت.
ونفذت الوزارة في إطار ذلك ما يقرب من 75 ألف جولة رقابية، أسفرت عن ضبط 8600 مخالفة، 46 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.
وأكدت الوزارة أن المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة المنتجات والمخزون، مضيفة أنه تم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
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