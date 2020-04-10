شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة ترفض الجلوس وتقف احترامًا لزوجها أثناء استضافتهما في برنامج تلفزيوني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت مواطنة على ظهور زوجها معها أثناء استضافتها في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، كما عبرت عن احترامها له من خلال رفض الجلوس وتفضيل الوقوف بجواره.

وتم استضافت المواطنة للحديث تجربتها الناجحة في مشروعها المتعلقة بالطبخ، لكنها قبل أن تبدأ في استكمال اللقاء، طلبت من مذيع البرنامج أنه يظهر زوجها معها.

ووجهت الشكر لزوجها الذى ساعدها في حياتها التعليمية والعملية، مؤكدة أنه إنسان بمعنى الكلمة، كما رفضت الجلوس، وفضلت مشاركة زوجها في الوقوف بجانب بعضهما البعض أثناء البث.