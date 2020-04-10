شكرا لمتابعة خبر عن سر ارتفاع أسعار البصل بأسواق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد أسعار البصل ارتفاع ملحوظ وتفاوت في بعض المحافظات بمنطقة الرياض الأمر الذي دفع الكثير من المستهلكين للتساؤل عن سر ارتفاع البصل في هذه الظروف رغم كونه سلعة ضرورية .

وتراوح سعر كيس البصل زنة 15 كجم بين 40 و45 ريال ، بينما سجل 28 ريال في محافظات أخرى مما يؤكد وجود تلاعب من جانب التجار في الأسعار .

من جانبهم ، قال باعة الخضار والفاكهة أن البصل متوفر في الأسواق إلا أن التجار الكبار يرفعون السعر خاصةً في سوق العزيزية مما يضطرهم للبيع بسعر أعلى نسبياً لتحقيق أقل هامش ربح مطالبين وزارة التجارة والجهات المعنية بترقب سلسلة بيع البصل حتى وصولها للبائع النهائي وإنقاذ سوق الخضروات من جشع كبار التجار .