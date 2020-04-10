نزلاء السجون بالشرقية يستعدون لأداء الإمتحانات عن بعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جهزت المديرية العامة للسجون قاعات الإمتحانات بسجون الدمام والقطيف والخبر لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي عن بعد. جهزت المديرية العامة للسجون قاعات الإمتحانات بسجون الدمام والقطيف والخبر لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي عن بعد. واتخذت المديرية كافة الإحتياطات والتدابير الوقائية من خلال تعقيمها، والتأكد من مرور النزلاء على نقطة الفرز الطبي. وكان التحضير للاختبارمن خلال التعاون مع وزارة التعليم ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق، والتي تشرف على المناهج الدراسية للنزلاء والنزيلات.

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