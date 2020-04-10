شكرا لمتابعة خبر عن حالة مميزة في أجواء المملكة منتصف الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية زياد الجهني عن حدوث حالة مميزة في أجواء المملكة منتصف الأسبوع المقبل . كشف خبير الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية زياد الجهني عن حدوث حالة مميزة في أجواء المملكة منتصف الأسبوع المقبل . وقال " الجهني " أنع سيحدث تراكم للمطر لـ 10 أيام ، في غالبية مناطق المملكة وتتركز القوة بإتجاه المنطقة الوسطى والشرقية وما وقع جنوبهما .

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