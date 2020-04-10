شكرا لمتابعة خبر عن بسبب الوباء زواج المسيار مع إيقاف التنفيذ ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسببت الأوضاع الحالية في مأزق كبير للرجال المتزوجين " زواج المسيار " بسبب عدم القدرة على التنقل أثناء منع التجول وإبطال حجج السفر أو العمل للخروج أمام زوجته الأولى .

وأكد أزواج أن زواجهم أصبح مع إيقاف التنفيذ بسبب الأوضاع الحالية، وأنهم استسلموا لفكرة عدم العودة للحياة الزوجية إلا بعد انتهاء الأزمة الحالية .

ويؤكد خبراء علم النفس والإجتماع أن سلبيات زواج المسيار عديدة وتنقص حقوق المرأة وتضع الرجل في مواقف محرجة، إلا أنهم استبعدوا وقوع الطلاق في تلك الفترة .

الجدير بالذكر أنه يُسمح للمتزوج بأكثر من زوجة وفقاً للزواج الشرعي بالتنقل بين المنازل لمتابعة أحوال عائلاته كحالة إنسانية .