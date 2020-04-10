شكرا لمتابعة خبر عن بسبب الوباء زواج المسيار مع إيقاف التنفيذ ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسببت الأوضاع الحالية في مأزق كبير للرجال المتزوجين " زواج المسيار " بسبب عدم القدرة على التنقل أثناء منع التجول وإبطال حجج السفر أو العمل للخروج أمام زوجته الأولى .
وأكد أزواج أن زواجهم أصبح مع إيقاف التنفيذ بسبب الأوضاع الحالية، وأنهم استسلموا لفكرة عدم العودة للحياة الزوجية إلا بعد انتهاء الأزمة الحالية .
ويؤكد خبراء علم النفس والإجتماع أن سلبيات زواج المسيار عديدة وتنقص حقوق المرأة وتضع الرجل في مواقف محرجة، إلا أنهم استبعدوا وقوع الطلاق في تلك الفترة .
الجدير بالذكر أنه يُسمح للمتزوج بأكثر من زوجة وفقاً للزواج الشرعي بالتنقل بين المنازل لمتابعة أحوال عائلاته كحالة إنسانية .
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